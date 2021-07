La actriz cómica Nancy Cavagneri contó que lloró al saber que falleció la gran Raffaella Carrà, a quien imitó mucho en programas de televisión y la conoció cuando se presentó en el club Lawn Tennis, en 1979 cuando vino por primera vez a nuesto país.

“Te juro, por los huesitos de mi mamá, que desde la semana pasada que revisaba mis fotos, veía las que tenía imitando a Raffaella y hace poco grabé una promoción cuyo fondo musical era un tema de ella. Me puse muy triste al saber que había fallecido, se me cayeron mis lágrimas”, dijo.

Todos recuerdan la imitación que le hacías...

Sí. La primera vez que la imité fue en Santiago de Chile, fui contratada para presentarme en el programa ‘Pepito TV’, donde fui a hacer la imitación de Verónica Castro y cuando Pepito me vio, dijo: Vas a hacer la imitación de Raffaella. Tenía 22 años, fue grandioso, salí con un vestuario lleno de flecos y con bailarines de Uruguay, Argentina y Chile. El tema que hice fue ‘Fiesta’.

En Chile nace esta imitación con la que hiciste muchas giras.

Sí, fui por todo Chile y el Perú imitándola, es más, en Chile querían que me quedase, pero yo había firmado contrato con ‘Risas y salsa’ y recién estaba casada. Entonces regresé a Lima y antes de debutar con el personaje en Panamericana, lo hice en la ‘Gran Revista’ que fue el show que montó Efraín Aguilar. Recuerdo que le dije a ‘Betito’ : ¿Qué te parece si salgo envuelta en una alfombra y los bailarines me llevan hasta el escenario y aparezco como Raffaella? Él me respondió: Sí, genial. El musical gustó muchísimo, luego lo llevamos a la televisión y vinieron las giras. Fue grandioso.

Fotografía tomada en el hotel El Pueblo, durante la primera visita al Perú de Raffaella Carrà, en 1979. Ese año, ella ofreció un show transmitido por Panamericana Televisión. (Archivo histórico de El Comercio)

Ella vino al Perú, ¿la conociste?

Sí. Voy a contarte una anécdota. Raffaella vino para presentarse en el club Lawn Tennis, mi mánager y yo y una pareja de amigos asistimos a su show. Estaba llegando tarde, pero al llegar al local vimos que no había empezado y al ingresar el público me reconoció, comenzó a corear mi nombre porque sabía que la imitaba y les agradecí. Media hora más tarde empezó su show y yo estaba fascinada, cuando terminó su presentación fuimos a su camerino.

¿Qué pasó?

Cuánto me hubiera gustado tener un celular en esa época para perennizar ese momento. Mi mánager nos presentó, le dijo: “Ella es Nancy Cavagneri, te imita en el Perú” y respondió: “¡Gracias! ¿Cavagneri?, ¿italiano?”. Le dije “sí” y nos dimos un abrazo. Ese momento fue como cantar ‘Explota, explota mi corazón’. No era muy alta, tenía una figura muy linda y una gran sonrisa.