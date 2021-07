La compositora e intérprete mexicana Natalia Lafourcade, quien lanza su nuevo disco “Un Canto por México 2”, se mostró feliz y honrada que la destacada cantante peruana Susana Baca haya grabado su tema “Hasta la raíz” y sueña en algún momento poder cantar a dúo con la peruana ganadora del Grammy. “Escuché su versión del tema y me encantó, cómo me gustaría algún día grabar algo juntas”, dice la cantautora.

Ante el deseo de Lafourcade, consultamos con Susana Baca y no escatimo halagos para la creadora azteca. “Que lindo lo que me cuentas, a mí me encantaría conocerla y si es posible cantar juntas, me encanta ella, lo que interpreta, su música, sus palabras”, agregó.

HISTORIA DE LA CANCIÓN

Lafourcade considera que cuando las canciones alzan vuelo cada quien les da su significado y otras intérpretes pueden darle un nuevo giro, eso le sucedió a “Hasta la raíz”. “Ese es uno de los regalos más bellos que puede dejar la música, para mí, es lo mejor que me puede pasar como compositora. Yo hice esa canción con Leonel García, a quien admiro y amo tanto, jamás me hubiera imaginado que esa tarde que nos reunimos en su casa, sin expectativas de nada, saliera el tema”.

“Todavía recuerdo su mensaje en la mañana, él me mandó un verso y yo tenía otros guardados, cuando nos juntamos dijimos: ‘vamos a hacer una canción que hable del origen’. Y ese es el principal significado de “Hasta la raíz”. Busqué hablar del hogar, de la familia, de la pena, de todo lo que uno tiene que atravesar para ser quién es y de nunca olvidarlo”.

La cantautora mexicana se siente satisfecha que sus composiciones lleguen al corazón de la gente. “Yo creo que para nosotros los artistas, el ciclo de creación termina de completarse cuando cruza hacía el otro lado y llega al corazón de la gente. Cuando ellos se conectan, cuando dicen me gusta esta canción y se sienten identificados, cuando logras eso, trasciende lo que uno hace. Tu tema deja de ser tuyo y se convierte en el de los demás”.

