Polémica. La ex voleibolista Natalia Málaga y el boxeador Jonathan Maicelo visitaron el set de 'Tunait, el recién estrenado programa de Katia Palma, pero su presencia terminó siendo duramente criticada en las redes sociales. ¿Por qué?



Natalia Málaga y Jonathan Maicelo no tuvieron reparo en decir tremendas lisuras en vivo. En un video compartido por el conductor Jorge Henderson en Facebook se escucha a los invitados de Palma soltar groserías de grueso calibre como "la put* que te parió" o "ping*".



Resulta que Natalia Málaga y Jonathan Maicelo se sometieron a un juego, que poco a poco se fue saliendo de control. Todo empezó cuando Katia Palma le pidió mencionar al boxeador "tres formas de cómo se le dice al pene".



Ante la pregunta, y si ningún pelo en la lengua, Maicelo respondió: "Chulapi, ping*, pich****". Su respuesta provocó un ataque de risa a Malága y a la propia Katia Palma.



Luego fue el turno de la ex voleibolista, quien tuvo que mencionar "las tres lisuras que más dice": "Pu** ma**, la conc****** y la pu** que te parió", respondió. Nuevamente los tres se echaron a reír, mientras que el público los aplaudía.

Critican a Natalia Málaga y Jonathan Maicelo por decir tremendas lisuras en vivo.

Sin embargo, en las redes sociales, decenas de usuarios expresaron su rechazo contra Natalia Málaga y Jonathan Maicelo. Uno de ellos fue Jorge Henderson.



"Creo que la producción y escenografía es un buen esfuerzo.. pero por favor deben tener mas cuidado con los contenidos...todo tiene un límite...y creo que ayer en este nuevo programa de Latina.pe..'se les fue la mano' por no decir mas...lo lamento por nuestros deportistas peruanos...!", escribió Henderson en Facebook.



"Un Asco de vulgaridad! Esos son los deportistas qué hay que apoyar???" o "Pensé que con Galdós ya habíamos tocado fondo...que pena x estos 3 personajes...se fueron al tacho", son algunos de los comentarios que se pueden leer debajo del post de Henderson.



En tanto, un sector de Twitter aseguró haberse divertido con la presencia de Natalia Málaga y Jonathan Maicelo. "Llegue estresadísima del trabajo... Renegando por el mal servicio del metropolitano, prendí la tv y #Tunait me salvo el día... Nada mejor que reír... tremendos invitados", tuiteó una usuaria.