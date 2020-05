NO PIDE DISCULPAS. Natalia Málaga compartió el video donde le dice a una señora, madre de cuatro niños, que se cosa la parte íntima. La deportista reconoce que es fría, pero hay que decir las cosas como son.

“Fría!!!!!, si para ciertas cosas y en los momentos precisos. Esa ayuda fue cuando lima sufrió la devastación de los huaicos, un 15 de marzo 2018, qué coincidencia ¿no?Lo siento pero hay que decir las cosas como son 😂 🤣🤣la gente está en todas, al toque la comparten jajaja”, escribió Natalia Málaga en su cuenta de Facebook.

El fragmento del reportaje que se viralizó y genera indignación en redes sociales es en el que Natalia Málaga conversa con una señora que es madre de cuatro hijos. Al respecto, la deportista la cuestiona por ser madre de cuatro niños, la mujer no sabe qué responderle y la entrenadora le pide que se “cosa” parte íntima.

El video generó la indignación de las redes sociales, quienes afirman que lo dicho por Natalia Málaga es clasista y poco empático. “Natalia Málaga diciéndole a una mujer que “se cosa la vagina”, mientras ella pide ayuda, es de lo mas asquerosamente clasista que he visto. Encima una sarta de pelotudos la aplauden”, lo de Natalia Málaga diciéndole a una señora que “se la cosa” para no tener mas hijos es puro clasismo y misoginia y no se puede tomar como broma", “El clasismo y la estupidez juntas. Hace años que Natalia Málaga es una caricatura de sí misma”, son las críticas que se leen en redes sociales contra la deportista.

Al respecto, Natalia Málaga insiste en su postura y se mostró preocupada por haberle regalado un colchón a la señora. “Ojalá que con ese colchón no tenga más hijos, le hubiera dado los productos de necesidad mejor para 4”, menciona la deportista.

