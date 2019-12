Caminó por los pasillos del canal y el sonido de sus zapatos provocaron un ruido que se mezcló con el trajín de un día cualquiera. Saludó al paso a los que la observaban y una chica le comentó entusiasmada ‘qué linda eres’. Natalia Salas, coconductora del programa ‘El show después del show’, es artista, locutora y una mujer que habla fuerte y sin filtros. Esta charla no es para escuchar respuestas melodiosas, sino para expresar lo que siente una dama cuyas redes ya van superando los seiscientos mil seguidores.

Nunca te he visto en un ‘ampay’...

Me esforcé mucho por no salir en escándalos.

¿O te sabes cuidar?

Lo hago bien, por eso no tengo hijos, ja, ja, ja.

A propósito del tema, ¿opinión de los tramposos?

Detesto a los infieles.

¿Y si empiezas a mirar a otro?

Si mi novio me deja de gustar, le aclaro: ‘Sabes, choche, ya no la hago contigo’.

¿Sacaste los pies del plato?

Jamás.

¿Si el ex de tu amiga te invita a salir?

¡Estás loco!

Puede pasar...

No con alguien así.

Dame una razón.

Qué feo que sepa cómo es tu enamorado calato.

¿Y si ves al gil de tu ‘causita’ con otra?

Lo grabo desde mi celular, lo encaro, le digo a la muchacha que tiene pareja y llamo a la engañada.

¿Todo eso?

Si vas a ‘matar’, de frente a la yugular.

Cuidado que después conversan y se arreglan...

La saco de mi círculo.

Pensando así, no debes tener muchos ‘patas’.

Mi grupo es contado y chiquito.

Vas a salir con tu pareja y te pide que uses una falda más grande, porque la que llevas puesta es muy corta.

Chau, chau.

¿En serio?

Tenía 18 años y estaba con alguien que era la reencarnación del amor y la paz.

¿Y qué pasó?

Iba a trabajar en una serie y me advirtió: ‘No quiero que mi enamorada salga en televisión’.

¿Como reaccionaste?

Le contesté: ‘Tu novia no va a salir, pero tu ex sí’ y terminamos.

Un hombre te puede argumentar: “Vístete como quieras, pero en la calle quien se va a pelear porque te falten el respeto, seré yo”.

Si te vas a agarrar a los puños, eres un neandertal (hombre prehistórico) y eso no quiero en mi vida.

¿Feminista?

Siempre fue así, no porque ahora está de moda.

Los psicoanalistas aseguran que somos el resultado de una crianza o lo que vivimos de niños.

He tenido dos relaciones tóxicas y como pareja he querido apoyar, porque pensaba justamente eso.

¿Y qué sucedió?

Me di cuenta de que su pasado no tenía nada que ver, él era así.

Muchas mujeres aguantan porque el patita ‘está en monto’ (con plata).

Tuve una pareja con la que no iba a trabajar nunca, pero no era feliz. Y lo corté.

Billetera gruesa muchas veces tumba galanes.

El dinero deslumbra a una vaga.

¿Definición de una que se inmiscuye en una relación?

¿Qué puede tener adentro para irse a un hotel con un casado?

Entonces, sigamos descubriendo tu interior. ¿Te indignan los políticos corruptos?

Existen y están en el poder porque gente sin educación los escogió.

¿Otro tema que te molesta?

Que no haya educación vial.

Se te cruza un carro, ¿bajas la luna y lo insultas al chofer?

Rehúyo al conflicto. Los que se pelean y dan gritos son los perritos y en el techo los gatos.

¿Te gusta ser ‘mediática’?

No lo soy. Deseaba ser artista y nunca me importó la fama. Ahora es al revés.

¿Ya compraste tu auto?

Tengo uno, pero prestado.

¿Te dan bronca las chismosas?

Si vienes a rajar porque la viste discutiendo a una amiga con su novio, no me importa. No hablo contigo.

Todo va bien, ¿crees que debes corregir algo de ti?

Soy muy sincera y a las personas no les gusta que les digan las cosas directas.

Estás en el cine y en la televisión. No te pierdes una...

Hoy agarro todo porque quizá el otro año nadie me contrate y esté en mi casa encerando y limpiando lunas.

Se nota que te diviertes en el programa.

La pasamos muy bien, es demasiado rico lo que damos a diario y una hora pasa muy rápido.

¿Te mereces el cielo o el infierno?

Le confesaré al de arriba: ‘Choche, yo he sido bien correctita’. De repente me quede en el medio.

Muchas gracias por tus confesiones.

A ustedes, como se darán cuenta, hablo bastante. Saludos a los lectores del diario.

Sonrió de buena gana, festejó sus respuestas y se preparó para la última foto. Tal cual lo que piensa, lo expresa, y eso no siempre es aplaudido. Razón tenía el escritor George Orwell: “En una época de engaño, decir la verdad es un acto revolucionario”.