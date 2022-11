Natalia Salas se confesó para ‘Estas en Todas’ este sábado y reveló detalles de su lucha contra el cáncer de la mano de su esposo y padre de su hijo, Sergio Coloma. La actriz aseguró que desde que lo conoció supo que era un hombre diferente y hasta le despertó el deseo de ser madre, que antes no tenía.

“Él me ha dado una relación bonita, amable, saludable... yo a veces digo, quizá pasa todo esto porque éramos muy felices y hay que darle un poco de equilibrio a la vida y él me dice ‘no sé, pero sea lo que sea que pase lo vamos a superar juntos”, acotó en conversación con la reportera de Natalie Vértiz y Choca Mandros.

Asimismo, aseguró que en su proceso es bien importante tener en cuenta cómo te ve tu pareja. “Nunca me ha hecho sentir fea, incompleta, yo estoy así, toda quimioterapéutica, y él me está paleteando y le digo ‘Sergio, por favor, ahorita no puedo’. Es como tener este romance, este respeto y es un amor que va más allá del físico”, indicó Natalia Salas.

En ese sentido, aseguró que aún conservan ambos la atracción física pero esta situación que les tocó vivir los ha hecho construir el romance desde otra perspectiva. “Hay que entender que las parejas pasan por etapas y esta es una de ellas. Lo más importante para un paciente oncológico es su red de apoyo y Sergio es el líder de mi red de apoyo, no hay persona en el mundo en el que confíe más que en Sergio, absolutamente para todo”, refirió la actriz.

NATALIA SALAS Y SU ESPOSO SE QUIEBRAN

Natalia Salas y su esposo, Sergio Coloma, se confesaron este sábado para ‘Estás en Todas’ y hablaron de la difícil lucha que vienen atravesando luego que le diagnosticaran cáncer de mama a la actriz. La pareja se quebró en llanto cuando la reportera del programa de Natalie Vértiz y Choca Mandros le preguntara a él qué fue lo más difícil de todo el proceso.

“Yo lo que le dije una vez a Natalia fue ‘a mí lo que me molesta es que tengas que pasar por eso’...”, dijo antes de quebrarse. Su pareja también soltó algunas lágrimas pero le sacó una sonrisa al tratar de animarlo, fiel a su estilo, con la frase: “Pero a ti no te puede dar cáncer de mamá pues”.

Sergio Coloma aseguró que le gustaría estar en el lugar de Natalia Salas pero ella indicó que prefiere que la enfermedad le haya tocado a ella en vez de a su esposo o a su hijo. “Es algo que yo también he pensado, cuáles son las probabilidades, si es una de tres, yo prefiero ser a la que le esté pasando y no a ellos, y se lo he dicho ¿ya no? Ya estamos, ya la cuota de cáncer en mi familia ya está”, refirió.

Por su parte, la pareja de la actriz acotó que de los 30 integrantes de su familia, cuatro o cinco están pasando por procesos de cáncer. “La incidencia es bien alta”, aseveró.

Natalia Salas también opinó del tema e informó que del elenco de ‘Las chicas del 4C’, ella y Anahí de Cárdenas son pacientes oncógicas. “Y hay una que se está haciendo una intervención para evitar, otra cosa, con oncólogo, o sea no tiene nada pero la mira el oncólogo”, dijo.

