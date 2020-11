A través de su cuenta de Instagram, la actriz Natalia Salas compartió imágenes de lo que fue la celebración de su baby shower virtual, a pocas semanas de lo que será el nacimiento de su primer bebé, Leandro.

En las fotografías, aparece Natalia Salas junto a su pareja Sergio Coloma y sus respectivas madres, las únicas que participaron de esta intima celebración que realizaron por la pronta llegada de su bebé.

Natalia Salas contó que la celebración de su baby shower fue virtual y todos los invitados participaron a través de una videollamada, debido a la pandemia del coronavirus que aún afecta nuestro país.

“Ayer tuvimos nuestro Baby Shower virtual🥰🧡✨.Mas de 50 conectados entre familiares y amigos... ay fuimos muy felices🧡.Son tiempos diferentes, pero hemos sentido el calor de todos y cada uno de nuestros allegados y eso nos pone el corazón contento. Estaban con nosotros en casa nuestras mamás y mi mejor amiga. Ah, y Los Gatos claro! Jiji. Soy feliz y agradezco mucho a Dios porque nuestro #Leandro es súper querido y esperado. Se y siento que es un niño muy bendecido... y yo me siento privilegiada de llevarlo en mi panza y ser su mamá. No hay día que no agradezca a Dios y a la vida por él. Gracias a ustedes también (mis amenos seguidores) que siempre me hacen llegar sus cariños, buenos deseos y bendiciones para nuestro bebé. Les agradezco enormementeeeeeee 🧡✨.Feliz Domingo para todos 🥰.”, escribió Natalia Salas.