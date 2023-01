UNA GUERRERA. Natalis Salas se encuentra más firme que nunca en su lucha contra el cáncer de mama, así lo evidencia constantemente en sus redes sociales, donde comparte a sus fanáticos cómo vive su proceso.

En esta ocasión, la reconocida actriz se ganó el aplauso de sus seguidores luego que compartiera un importante mensaje junto a una foto en la que mostró la cicatriz de que le quedó tras someterse a la mastectomía.

Natalia inició su mensaje contando que ya tuvo su quinta quimioterapia, y pese a todo pronóstico se encuentra muy fuerte.

“Más fuerte de lo que pensaba. Ayer tuve mi quimio número 5. La quinta de 8 que debo recibir. Hoy tengo que trabajar y el jueves también. Y es que … no he parado ni un momento. Mi oncólogo me felicita. Dice que nunca había visto a una paciente así.. ‘que fuerte eres’- me dice. Y yo le sonrío. Entre risas me pregunta si de verdad me he puesto las quimios… y nos reímos. Me vuelve a felicitar y me impulsa a seguir así”, reveló Natalia Salas.

“Me he puesto a pensar en el por qué.. ¿por qué soy así? No se. Nunca me quedé quieta. Ni de niña. Y trabajo desde muy temprano. Siempre fui independiente así que básicamente si no trabajaba… no percibía ingresos. Mi chip, a lo mejor, está configurado para seguir y seguir a pesar de las circunstancias”, acotó.

Natalia Salas también contó que ha tenido momentos difíciles, pero ha continuado firme gracias al soporte de las personas que la quieren. “Los días que me he sentido mal, he parado. Pero no han sido muchos. A lo mejor por eso las personas, a veces, se olvidan de lo que estoy pasando. Por mi actitud. Por eso pongo esta foto. Para recordar, sobre todo a mi, que lo que estoy pasando no es una nimiedad. Que se puede seguir con la vida: Si! Maternar, trabajar, viajar, cocinar , etc etc. Pero la empatía es básica”.

“Este proceso (no me gusta llamarlo enfermedad) me ha servido muchísimo. Me hizo ver la calidad de personas que tengo cerca. Me hizo ver que tengo amig@s más hermosos y amorosos de lo que pensaba. Me hizo acercarme a alguno de mis familiares y a los que se alejen, también les agradezco. Creo que poco a poco todo se acomoda para que yo esté en paz. Y es lo que más necesita mi cuerpo y yo. Les debo un lunes de pirueta..lo tengo apuntado jiji”, acotó.

Sus fans se emocionan

Su post suma más de 70 mil “Me gusta” y en los comentarios sus fanáticos le han agradecido por ser inspiración.

“Eres tremenda mujer ! Te admiro y deseo que logres todos tus sueños. Tienes una familia hermosa y la mejor actitud! Sigue con mucha fuerza”, “Fuerza y gracias por enseñar a muchas mujeres que podemos ser más fuertes de lo q pensábamos”, “Sabes eres una mujer muy fuerte te admiro por tu manera de llevar las cosas .Dios te cuide a ti a tu familia.todo pasará”, “Naty bella eres una guerrera de Dios”, son algunas reacciones de sus fanáticos.

