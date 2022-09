SE VIENE RECUPERANDO. Natalia Salas se encuentra en reposo luego de ser sometida a una mastectomía, esto después de ser diagnosticada con cáncer de mama. La actriz se encuentra rodeada de su familia.

Precisamente, en Instagram, Natalia Salas compartió fotos con sus seres queridos y sus padres, quienes estuvieron con ella en esta batalla que le tocó librar.

“Hoy mi papá regresa a Madrid. Vino una semana. Llegó justo para mi operación. Más sostenida imposible, te amo papi”, escribió.

Del mismo modo, conmovió al publicar otra instantánea con su madre. “Mi mamá. Que odia cocinar y cocinó toda la semana los platos que se me antojaban. Me dio de comer en la boca. Me corta mi carne. Y cuidó a mi ‘cocoro’. Gracias mami, te amo”, sostuvo.

¿Cómo se encuentra Natalia Salas tras operación?

En las mismas redes sociales, Salas remarcó que se encuentra recuperándose y que ya empezó el tratamiento contra el cáncer.

“Cumplo una semana de operada. Mejorando cada día ¡Vamos! Con todo, menos miedo”, dijo.

