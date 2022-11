Natalia Salas compartió con sus admiradores que fue diagnosticada con cáncer de mama. Asimismo, indicó que recibirá quimioterapias y medicación para superarlo. Ahora, la recordada ‘Andrea Aguirre’ de ‘Al fondo hay sitio’ publicó imágenes de su sesión fotográfica.

A través de su cuenta en redes, ella escribe “Mi familia hermosa” en cada instantánea. La actriz posa junto a su pareja, Sergio Coloma, y su hijo, Leandro, en un escenario navideño con un árbol de nieve, decorado de rojo, y guirnaldas. Por si fuera poco, ella decidió usar peluca mientras recibe su tratamiento.

Sesión de fotos de Natalia Salas y su familia. (Foto: Instagram)

Natalia Salas habla de sus peleas con su esposo

Natalia Salas y Sergio Coloma aparecieron en el set de Magaly TV La Firme para hablar sobre su batalla contra el cáncer y cómo lo lidia con su esposo, quienes tienen sus diferencias. “Sí peleamos, pero llevamos terapia de padres, no de pareja, todavía no la necesitamos”, comentó la actriz.

“ Yo me resiento y digo ‘me gritó’ jajaja qué tóxico jajaja. Esa fue la última pelea y de ahí él mismo me dice ‘¿me perdonas?’ y yo ‘no te voy a perdonar, hasta mañana’. Me tiene que durar un día”, agregó. “Yo no voy a la cocina para traerme agua porque me da flojera, pero si no voy a traerle agua se molesta. Le digo ‘por qué no vas tú’”, contestó Coloma.

Asimismo, indicó que una vez se molestó con su marido cuando se quedó dormido con su hijo cuando ella regresó a Lima. “Regresé de viaje después de no haberlo visto cuatro días a él y a mi hijo, el me dijo que me extrañaba. Llego de manejar desde el aeropuerto después de mi primera quimioterapia, llegué con tres maletas, sola yo después de mi masectomía cargando mis maletas hasta mi casa y llegó y él estaba dormido. Se me cerró con fuerza la puerta del baño y se despertó. Le dije ‘no me hables hasta mañana’, me resentí ”, explicó.