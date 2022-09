A través de su cuenta oficial de Instagram, Natalia Salas compartió con sus seguidores un video en el que mostró sus ensayos para la obra de teatro “Las chicas del 4to C”, que se estrenará el próximo 29 de setiembre.

Lo más llamativo de su publicación fue que en la leyenda escribió un emotivo y sincero mensaje en el que habló sobre cómo el teatro le ayuda a sobrellevar el complicado proceso que vive tras iniciar con su tratamiento contra el cáncer de mama que padece.

“Estar parada en un escenario cantando justo ahora... con el momento que me toca atravesar, es simplemente increíble. Ayer (viernes 24 de septiembre) les confesaba a mis compañeras, que estar esas dos horas con ellas cantando y contando esta historia me hacía olvidar que ‘soy paciente oncológica’… Me olvido que me falta una teta y que me van a poner un catéter para recibir las quimios. Y cuando me acuerdo de todo… me siento poderosa. El teatro es mágico. Y me siento imparable subida en un escenario”, escribió Natalia Salas.

Asimismo, la actriz agradeció a todas las personas que la acompañan y alientan en este difícil momento que le toca atravesar. “La próxima semana estrenamos, y agradezco mucho esta oportunidad y toda la contención que me está dando mi equipo, mi grupo, mi familia teatral. Gracias, nos vemos en el teatro”, concluyó la actriz, agregando un bracito de fuerza.

Tras su mensaje, Natalia Salas ha recibido el cariño de sus fanáticos, quienes en los comentarios le dejaron mensajes amorosos. “Natalia eres increíble”, “Eres una vencedora”, “Hermosa que fuerza caray, hasta me olvide que eres paciente oncológica. Bendiciones”, “Hermosa quería iré a verte”, “Natalia eres fuerte y grande”, fueron algunas reacciones.

