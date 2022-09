Natalia Salas afirmó que continuará con sus planes de matrimonio y ‘no detendrá su vida’ por el tratamiento que recibe contra el cáncer, que le detectaron hace unas semanas.

En una entrevista con RPP, la actriz afirmó que para junio contraería matrimonio su pareja Sergio Coloma. “Ya cumplimos un año, de hecho, el otro día dijo que para junio de repente (nos casamos)”, manifestó

“Yo voy a estar pelona, pero tengo que aprovechar, sino se me pasa”, añadió Natalia Salas.

Agregó que no va a detener su vida por el tratamiento. “Tengo un viaje a fin de año, he hablado con mi oncólogo y vamos a organizar las quimios para que no haya ninguna complicación”, detalló.

NATALIA SALAS AFIRMA QUE EL TEATRO ES SU TERAPIA

La actriz Natalia Salas dijo que el teatro se ha convertido en una terapia para salir adelante y superar la operación al seno que tuvo hace unos días, al ser diagnosticada con cáncer.

Natalia Salas comparte escena con Anahí de Cárdenas, Stephanie Orué, Gina Yangali y Luciana Arispe en la obra ‘Las chicas del 4to C’, en el teatro Pirandello.

