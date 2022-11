Lo confronta en vivo. Santi Lesmes fue el blanco de las críticas por parte del público después de que llamara “disforzada” a Natalia Salas después de raparse la cabeza. Sin embargo, lejos de amilanarse, la actriz le respondió en vivo al español.

Esto ocurrió durante la emisión del programa ‘Arriba mi gente’, en donde Lesmes participa. Después de que las conductoras del programa matinal de Latina, Karina Borrero y Gianella Neyra mostraran su apoyo a Natalia, quien padece de cáncer de mama.

A pesar del mensaje de ambas, Lesmes no se conmovió y criticó a Salas: “Natalia, te rapas el pelo y sigues con tus disfuerzos” . No obstante, el español no esperó que la actriz estaba pendiente del programa y le respondiera.

“Pelona, pero no disforzada”, respondió la intérprete. A pesar del aparente tenso momento, Natalia Salas habría tomado de buena manera el comentario de Santi Lesmes, quien está acostumbrado a lanzar polémicos comentarios, los cuales no han sido bien recibidos por los televidentes.

Natalia Salas ‘cuadra’ a Santi Lesmes

TE PUEDE INTERESAR: