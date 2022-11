Amor del bueno. Natalia Salas continúa con su lucha contra el cáncer y después de empezar con su tratamiento, a base de quimioterapias, decidió raparse el cabello, tal como se ve en sus redes sociales.

LEE TAMBIÉN: Ale Venturo se deja ver en el cumpleaños de la hija de Meliss

En el video, publicado en su cuenta de Instagram, se ve a la actriz junto a su pareja, Sergio Coloma, quién es el encargado de raparle el cabello. Entre risas se observa como Salas deja atrás su rojiza cabellera.

“Hoy se me empezó a caer el pelo y me dolió… Me habían dicho que dolía. Y es verdad. Preferí adelantarme… y raparme. Bueno… me rapó mi @chejocoloma . Mi compañero hermoso… ¡Cómo te amo Carajo!”

“Me amas tan bonito y tan amable, que no hay día que no agradezca porque seas el papá de Leandro y mi amado marido 🥹🥰🫶🏼. Gracias, gracias, gracias. El pelo crece… y siento que nuestro amor lo hace también”, se lee en el mensaje adjunto al clip.

Coloma no se quedó atrás y en un gesto solidario y de amor a su pareja, también decidió raparse la cabeza por Natalia Salas. En la parte final del video se puede ver a la pareja y a la actriz con su hijo.

Natalia Salas se hace rapar el cabello por Sergio Coloma

Natalia Salas deja que su pareja le rape el cabello. VIDEO: Instagram

TE PUEDE INTERESAR: