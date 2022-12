Andrea podría regresar. Natalia Salas reveló que está dispuesta a regresar a la nueva temporada de ‘Al fondo hay sitio’, con el personaje que la hizo popular: Andrea Aguirre.

En una entrevista para el diario El Popular, la artista habló acerca de su papel y en que circunstancias lo consiguió. Salas reveló que su personaje solo debía estar tres meses en la serie, pero gracias a la aceptación del público pudo quedarse más tiempo.

“Entré a ‘Al fondo hay sitio’ en el 2010, cuando yo estaba dispuesta a irme a vivir a España para estudiar actuación, pero me llama el jefe de casting de la serie para decirme que había un personaje que iba a aparecer y que tenía que audicionar. Solamente era por 3 meses, entré en julio y me voy en octubre de ese mismo año ”.

Natalia también contó lo feliz que se sintió de interpretar nuevamente a Andrea, a pesar de que solo fue para una corta escena de la novena temporada de la producción nacional.

“Con lo que estoy atravesando, de darle la oportunidad de dar un ratito más de vida, fue increíble. Justo yo ya estaba operada, con el pelo corto y hacer Andrea dos días antes de mi quimioterapia y que la gente la haya recibido, fue un regalo muy bonito” .

Además, Salas dejó en claro que estaría dispuesta a regresar a la serie dirigida por Gigio Aranda si se lo solicitan, ya que le tiene cariño al personaje que la hizo popular a nivel nacional.

“Sí, por supuesto, a mí me encanta trabajar, yo no puedo no trabajar. Me ha gustado siempre estar muy activa, ser muy independiente y trabajar en lo que amo, es un privilegio, una bendición. A mí me encantaría, por supuesto, si en algún momento requieren que Andrea vuelva, yo estoy segura y ya lo saben, que pueden contar conmigo”, finalizó.

Natalia Salas en la temporada 9 de ‘Al fondo hay sitio’

