Natalia Salas y su esposo, Sergio Coloma, estuvieron el pasado viernes en Magaly Tv La Firme para hablar de cómo llevan la lucha contra el cáncer de mama de la actriz. La parejita se mostró más unida que nunca y, fieles a su estilo, hasta bromearon con temas de su convivencia.

La urraca les preguntó si nunca peleaban y los esposos revelaron que sus diferencias son por temas algo insignificantes. “Sí peleamos, pero llevamos terapia de padres, no de pareja, todavía no la necesitamos” , dijo la artista.

Asimismo, comentó que su última pelea fue porque le pidió agua a su esposo y este no le hizo caso. “Yo no voy a la cocina para traerme agua porque me da flojera, pero si no voy a traerle agua se molesta. Le digo ‘por qué no vas tú'”, respondió Sergio Coloma.

“Yo me resiento y digo ‘me gritó' jajaja qué tóxico jajaja. Esa fue la última pelea y de ahí él mismo me dice ‘¿me perdonas?’ y yo ‘no te voy a perdonar, hasta mañana’. Me tiene que durar un día” , dijo Natalia Salas.

NATALIA SALAS SE MOLESTÓ CON SU ESPOSO PORQUE SE QUEDÓ DORMIDO

Además, comentó otro de sus recientes enfrentamientos, cuando tuvo que regresar del aeropuerto sola porque Sergio Coloma se quedó con su hijo. “Regresé de viaje después de no haberlo visto cuatro días a él y a mi hijo, el me dijo que me extrañaba. Llego de manejar desde el aeropuerto después de mi primera quimioterapia, llegué con tres maletas, sola yo después de mi masectomía cargando mis maletas hasta mi casa y llegó y él estaba dormido. Se me cerró con fuerza la puerta del baño y se despertó. Le dije ‘no me hables hasta mañana’, me resentí”, contó la actriz entre risas.

“Yo estaba despierto desde las 4 de la mañana, todo el día”, intentó justificarse su esposo. “No sé Sergio, no cuentes tus problemas”, reaccionó Natalia a modo de broma, quien le reclamó porque no la esperó para conversar y para ‘comer un pollito’.

Natalia Salas y Sergio Coloma estuvieron en el programa de Magaly Medina y hablaron de sus peleas.

TE PUEDE INTERESAR

Xoana tras video con Olenka Zimmermann para Onlyfans: “Ya no sé para qué lado pateo”

El ‘Gato’ asegura que no le pagaron por presentarse en Magaly Tv La Firme: “Nunca he cobrado por una entrevista”

John Kelvin cobrará 20 mil soles por hora de concierto tras salir de prisión