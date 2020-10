Ante los pedidos de muchos seguidores que le ‘aconsejaban’ deshacerse de sus gatos debido a su embarazo, la actriz Natalia Salas afirmó que no lo hará. Por el contrario, desmintió los mitos que hay sobre la presencia de estos pequeños felinos durante el periodo de gestación.

“Desde que lo hice publico (su embarazo), he recibidos varios comentarios y mensaje preguntándome que haré con mis gatos cuando mi bebé nazca o “aconsejándome” que me deshaga de ellos porque hacen mal”, escribió Salas.

La recordada actriz de Al fondo hay sitio afirmó que estos mensajes le duelen porque ‘le hacen saber que muchas personas optan por deshacerse de sus mascotas como algo normal'.

“Yo les agradezco a todas aquellas personas que me escriben preocupados y desde su cariño hacia mi, pero pierdan cuidado: Los Gatos, a diferencia de la creencia popular, no son malignos”, escribió.

NATALIA SALAS AFIRMA QUE SUS GATOS ESTÁN SANOS

Salas explicó que sus gatos están sanos, desparasitados y reciben su antipulgas cada mes. “No causan esterilidad, su pelo no me hace daño y tampoco se lo hará a mi bebé. Los gatos no causan esterilidad. Soy rescatista animal hace muuuuchos años, todos mis gatos son adoptados. Mis gatos son parte de mi familia..”, agregó.

Finalmente Natalia aseguró que se se ha informado del tema y los gatos harán que ‘el sistema inmunólogico de su bebé sea más fuerte, no haga alergias y su corazón sea amoroso con animales’. Finalmente le pidió a todas las personas que no abandonen a sus mascotas ante la llegada de un bebé.

MIRA ESTE VIDEO:

Esto es Guerra: Ducelia llama manzanas podridas a Alejandra Baigorria y Said Palao

TAMBIÉN LEE:

Yahaira Plasencia publica foto en toples y le pide a sus seguidores que se amen: “No por cómo luces, sino por todo lo que eres capaz de hacer”

“Betty, la fea”: la hermana de don Armando que nunca apareció en la telenovela

National Geographic anunció el estreno del documental “Coronavirus: Alerta Ambiental”