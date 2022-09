La actriz Natalia Salas compartió con sus seguidores que fue diagnosticada con cáncer de mama. A través de un video de Instagram, detalló que será sometida a una mastectomía general este sábado 10 de setiembre.

“Me tengo que hacer una mastectomía general, o sea me tengo que quitar toda la teta. Mi intervención será este sábado, me van a sacar todo. Estoy triste, evidentemente, pero ahora veo todo con mayor positividad, lo bueno es que lo he encontrado a tiempo (...) Esta es una (batalla) que me toca librar”, indicó.

La recordada actriz de Al fondo hay sitio comentó que lo que la alertó fue un pequeño sangrado de seno, que se dio cuando daba de lactar a su bebé. “Me mandaron a hacerme una ecografía, luego me pidieron hacerme una resonancia, y finalmente una biopsia. Mi diagnóstico es un cáncer de mama”, agregó.

Natalia Salas pidió pensamientos positivos a sus seguidores

Pese al difícil momento, la actriz no perdió el buen humor y pidió que todos sus seguidores que le envíen pensamientos positivos para su intervención que se realizará a las 3 p. m.

Natalia Salas revela que padece cáncer y que deberá extirparse el seno

“Yo ahora estoy bien, y voy a estar bien, necesito que me visualicen super poderosa, super energetica, super power, vencedora, y si pueden flaca y regia jajaja (…) Si pueden, cantar, bailar, prender una vela o algo por mí a las 3 de la tarde, juntando energía positiva, yo se los voy a agradecer”, dijo.

