Natalia Salas y su esposo, Sergio Coloma, se presentaron este viernes en el programa de Magaly Medina y dieron detalles de cómo van atravesando la lucha de la actriz contra el cáncer de mama. “Sería mentirte decir que es fácil”, dijo la pareja de la artista.

En ese sentido, reveló que Natalia recibió la noticia de su cáncer cuando estaba en bañándose. “ A mí nunca se me pasó por la mente la palabra muerte, a ella sí. Salió de la ducha y se puso a llorar y me dijo ‘no me quiero morir’, yo le dije ‘no te vas a morir’”, narró Sergio.

La actriz tomó con humor la historia y aseguró que sí morirá algún día, pero no quería perder la vida en este momento. “Yo soy artista y soy muy dramática, él es mi clable a tierra, el me decía ‘hay que ir paso a paso’”, dijo Natalia Salas en conversación con la urraca.

Asimismo, dijo que nunca ha consolado a su esposo, sino más bien él ha sido su soporte. “Yo he llorado solo y con ella, pero el día que entró a la operación, yo estaba a punto de derrumbarme pero vi a su mamá llorando y me recompuse. Luego me fui a una esquina y me puse a llorar” , reveló Sergio Coloma.

Sergio Coloma, esposo de Natalia Salas, reveló cómo recibieron la noticia del cáncer de la actriz para Magaly Tv La Firme.

