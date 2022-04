La actriz Natalia Salas cuenta que se siente entusiasmada por su regreso a las tablas en la comedia ‘Amor tenemos que hablar’, que protagoniza junto a Julián Zucchi en el teatro Pirandello, donde contarán las diversas etapas de las relaciones de pareja desde la época de las cavernas.

¿Vuelves al teatro después de la pandemia?

No, el año pasado hice el musical ‘Te de tías’, pero sucede que siempre soñaba con trabajar con ‘Los Productores’ y en el teatro Pirandello. Entonces, poder hacer esta obra, sobre todo una comedia, es algo increíble. Siendo solo dos actores hay mucha carga durante la obra porque tenemos pocos instantes para convertirnos de un personaje a otro. Además, la puesta en escena fue creciendo en el camino, ya no es un stand up sino un espectáculo completo con interacción con el público, multimedia y muchas cosas más.

En la historia van a contar los diversos problemas de las parejas desde la época del ‘hombre de las cavernas’...

Sí, Christian Ysla (director de la obra) ha hecho una investigación del por qué los hombres y mujeres somos diferentes desde esas épocas y lo planteamos con humor. Además, hay baile, música, Tik Toks y a Julián lo van a ver hasta sin ropa, ja, ja, ja.

¿Van a tocar temas propios, basados en su experiencia?

Una de las cosas interesantes desde el inicio, es que Christian (Ysla) nos hizo improvisar y uno lo hace desde sus conocimientos. Nosotros no sabíamos que íbamos a utilizar eso como guion y referente en la obra; y por eso, ahora Yidaá y Sergio quieren cobrar por autoría.

¿Cómo te va en tu faceta de madre?

Bien, pero acabo de tener una reestructuración familiar porque mi bebito me veía 24 horas al día y con los ensayos empecé a salir de la casa, y con el teatro hemos empezado con un destete nocturno para que el bebé se pueda dormir sin problemas. Esto ha sido como un proceso que definitivamente mi compañero Sergio (Coloma) me ha ayudado muchísimo, sin él no hubiera podido aceptar la obra.

Bueno, si te apoya en todos los Tik tok...

Claro, tal cual... a la gente le gusta reírse y por eso acepte este proyecto, me emociona, pues estamos transitando como pueblo, como sociedad, momentos duros con la pandemia, que aún no se va, y ahora le sumamos el caos político, la coyuntura. Por eso, siempre el arte ha sido como un escape, un desfogue, una ayuda, un refugio y busco darle risas a la gente desde nuestro lugar para reírse de cosas cotidianas de la pareja, de la cuarentena.