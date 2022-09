Natalia Salas atraviesa complicados momentos luego que fuera diagnosticada con cáncer de mama. La actriz compartió esta noticia con sus seguidores a través de su cuenta de Instagram.

La exconductora de “América Hoy” contó que deberá ser sometida a una mastectomía el sábado 10 de setiembre, luego que la biopsia a la que se sometió confirmó que tiene cáncer.

“En mi proceso de destete tuve un pequeño sangrado, y a inicios de julio decidí ir al ginecólogo. Me mandaron a hacerme una ecografía, luego me pidieron hacerme una resonancia, y finalmente una biopsia. Mi diagnóstico es un cáncer de mama y requiero tratamiento quirúrgico”, explicó la actriz.

“Me tengo que hacer una mastectomía general, o sea me tengo que quitar toda la teta. Mi intervención será este sábado, me van a sacar todo. Estoy triste, evidentemente, pero ahora veo todo con mayor positividad, lo bueno es que lo he encontrado a tiempo. Esta es una (batalla) que me toca librar”, agregó.

La exintegrante de “Al Fondo Hay Sitio” agregó que luego de su operación, los médicos podrán establecer cuántas quimioterapias necesitará para superar la enfermedad.

Natalia Salas agradeció la preocupación de sus seguidores y destacó que el apoyo de su prometido, Sergio Coloma, con quien tiene un hijo, y de su círculo cercano está siendo fundamental para afrontar esta complicada situación.

En otro momento, la actriz instó a las personas a realizarse este tipo de exámenes para detectar el cáncer a tiempo.

