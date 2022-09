Desde que anunció que fue diagnosticada con cáncer de mama, Natalia Salas ha compartido con sus seguidores cada detalle de su batalla contra esta enfermedad a sus cortos 35 años de edad.

La actriz regresó con fuerza a sus redes sociales luego de someterse a una mastectomía general, y este jueves, 22 de setiembre, informó que ahora deberá recibir quimioterapias, radioterapias y pastillas para superar el cáncer.

“Todos los tratamientos que existen la Natalia lo va a recibir. Tengo que recibir quimioterapia, radioterapia y pastillas, ¿Cuántas de cada una? De las quimioterapias no me hablaron de colores ni de números, radio un promedio de 20 y pastillas, no lo sé, pero la primera vez que hablé con el mastólogo, me dio entender que eran 10 años”, precisó.

La exintegrante de “Al Fondo Hay Sitio” también señaló que el primer paso será que los médicos le inducirán a la menopausia e inmediatamente le pondrán un catéter a la altura del pecho para que empiece a recibir las quimioterapias.

Natalia Salas dijo que si bien está tratando de afrontar esta enfermedad con la mejor actitud, no puede evitar sentir miedo a lo que implica esta larga lucha contra el cáncer de mama.

“Ayer fue un día complicado, pero hoy ya me siento bien, tengo más energía (…) Yo a lo que más miedo le tengo es al dolor, pero bueno… este es una gran lección de vida para tolerar el dolor y para tener paciencia porque es un tratamiento de largo aliento. claro, yo tengo una idea (de lo que es la quimioterapia), pero no tengo la certeza porque no lo he vivido”, acotó.

