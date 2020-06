¡HABLÓ FUERTE Y CLARO! La actriz Natalia Salas confirmó que ya no pertenece al programa ‘América Hoy’ debido a la pandemia del coronavirus y contó detalles de cómo se dio su salida de la conducción del espacio.

Pese a que muchos consideraban que su participación en el programa estaba en ‘pausa’, Natalia Salas confirmó que la producción del programa matutino le dijo que no tenían dinero para continuar contando con ella.

Finalmente, indicó que no volvería al programa dado que su personalidad no va a corde con el nuevo formato del espacio que se ha adaptado a la coyuntura del coronavirus.

“Con el tema de la pandemia no se podía tener a todo el equipo completo. Entonces nos dijeron que no nos podían seguir pagando. Es una situación incierta, pero yo ya no creo que vuelva, porque el programa tiene otro corte y mi personalidad no encaja por ahora”, indicó Natalia Salas al diario Correo.

Finalmente, Natalia Salas indicó que junto a su pareja se han dedicado a la venta de carne, vinos y aceite de oliva. “No le tenemos asco al trabajo”, agregó.

Como se recuerda, el programa ‘América hoy’ se ha enfocado en llevar ayuda social a diversos centros poblados que lo necesitan y, además, informar con notas relacionadas a la pandemia.