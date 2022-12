Horas previas a la celebración de Navidad, la actriz Natalia Salas se dio tiempo para dirigirse a sus seguidores y agradecerles el apoyo y aliento constante que le han dado desde que contó que fue diagnosticada con cáncer de mama.

Al inicio del video publicado en sus stories de Instagram, Natalia explica que no sabe si es por las fechas o a raíz de la quimioterapia que se ha sentido bastante sensible.

“Estoy más sensible de lo normal y es alucinante como no hay un solo día que la gente no me diga cosas lindas, me dé fuerzas, bendiciones, que estoy en sus oraciones y que se me ve linda, etc. Y de verdad les quiero agradecer nuevamente porque todo ese cariño, toda esa fuerza, esa buena vibra, la siento, me hace bien y se los agradezco enormemente, no saben cómo me potencian”, comentó conmovida y con la voz entrecortada.

En otro momento, la actriz de “Al fondo hay sitio” manifestó que sentirá que lo que está viviendo es “transcendente”, si es que alguno de sus fanáticos va a chequearse y logra detectar a tiempo un posible cáncer.

“Si con todo lo que estoy viviendo, logro que uno vaya a atenderse a tiempo, siento que todo esto está siendo trascendente. Sé qué hay más de uno, se lo agradezco a Dios y a la vida, porque entiendo que, por eso a mí, me toca pasar por esto”, indicó.

Salas también aprovechó para agradecer a todas las marcas que han seguido apostando por ella en medio del complicado momento que afronta en su salud. Finalmente, agradeció a su pareja, Sergio Coloma, por su apoyo constante y a toda su familia por jamás faltarle en este proceso.

“Quiero agradecer a todas las marcas que han apostado por mí con todo este proceso que no es fácil, y han apostado por mi profesionalismo. Quiero agradecer a ‘Los Productores’ por haberme permitido seguir en ‘Las Chicas’, a mi marido por bancarme tanto, a mi mamá, a mi suegra, a mis amigas que han estado pendiente.”, finalizó

Magaly declara su admiración por Natalia Salas

Magaly Medina mostró la admiración que tiene hacia Natalia Salas, debido a que no la amilana a pesar del cáncer que padece. La actriz habló acerca de la agenda que promociona y las puestas en escena en las que actúa.

Antes de presentar el informe de Natalia Salas, la pelirroja le brindó palabras de apoyo: “De verdad esta chica es un ejemplo de coraje y valor y sobre todo de amor por la vida. Ella tiene una razón poderosísima para estar en pie y para querer vivir, su pequeño de dos años”.

