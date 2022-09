FUERZA. A través de sus redes sociales, Natalia Salas, actriz de TV y cine, informó que fue diagnosticada con cáncer de mama, luego de someterse a varios estudios.

“En mi proceso de destete tuve un pequeño sangrado, y a inicios de julio decidí ir al ginecólogo. Me mandaron a hacerme una ecografía, luego me pidieron hacerme una resonancia, y finalmente una biopsia. Mi diagnóstico es un cáncer de mama y requiero tratamiento quirúrgico”, explicó la actriz.

Además, explicó que este sábado 10 de setiembre será sometida a una operación para extirparle el seno. “Prevención, Diagnóstico y Resiliencia. Mas allá de un cáncer de mama. Con todo… menos miedo”, escribió.

“Me tengo que hacer una mastectomía general, o sea me tengo que quitar toda la teta. Mi intervención será este sábado, me van a sacar todo. Estoy triste, evidentemente, pero ahora veo todo con mayor positividad, lo bueno es que lo he encontrado a tiempo. Esta es una (batalla) que me toca librar”, indicó.

La recordada actriz de Al fondo hay sitio no dudó en recomendar a todos sus seguidores a realizarse exámenes de prevención ante cualquier alteración que noten en su cuerpo.

“Si tienen alguna cosa, si encuentran una anomalía en su cuerpo háganse ver, si esto no hubiese insistido, de verdad que era super difícil de detectar. Me vieron 5 especialistas de distintos y nadie dio con el diagnostico (…) Por favor chequéense, yo ahora estoy bien, y voy a estar bien, necesito que me visualicen super poderosa, super energetica, super power y si pueden flaca y regia”, dijo.

