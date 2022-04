La carismática, alegre y siempre divertida actriz Natalia Salas reveló que es muy leal y perfeccionista con su trabajo. Además, está agradecida con la vida por haber puesto en su camino a Sergio, el padre de su hijo. Ahora está full con su emprendimiento ‘La Muelona’, el teatro y el cuidado de su bebé. Se tomó unos minutos para responder nuestro cuestionario.

Natalia, ¿eres una mujer competitiva y luchadora?

Luchadora, siempre; pero competitiva, no tanto. Es decir, siempre trato de superarme a mí misma y no compito con los demás. Soy full chamba y, ahora que hago muchísimas cosas, mis amigas me preguntan de dónde saco tanta energía (risas).

Ahora con tu hijito te ‘partirás’ más para hacer tus actividades…

Sí, pero desde febrero tenemos la ayuda de una señora muy buena que cuida a Leandro.

Te consideras…

Bien perfeccionista con mi trabajo, superleal y no miento.

¿Cuál es la canción que te levanta el ánimo en un día gris?

Vivo escuchando música, aunque los días en los que estoy bajoneada canto tres canciones cristianas que siempre están en mi playlist.

¿Cuánto duró tu llamada más larga?

Seis horas, fue una videollamada con mi mejor amiga que está en Chile.

Grabas videos con Sergio (su pareja) en TikTok, ¿él pone algún ‘pero’?

¿Por qué piensan que Sergio está sometido? Incluso en las redes sociales escriben #LiberenASergio, ja, ja, ja. Él es ingeniero e influencer, con decirte que en la calle lo conocen más a él que a mí (risas). Ya tenemos 1.4 millones de seguidores.

¿Qué cualidad resaltas en él?

Es un hombre bien bueno, tiene paciencia, es noble, engreidor y un extraordinario padre. Agradezco a la vida haberlo conocido.

Comentaste que, pese a la pedida de mano, aún no habría boda…

Sí, por el momento hay otras prioridades, pero ahora que somos padres quiero una gran fiesta para mi boda y bailar con mi hijito (suspira). Espero que en algún momento se haga realidad ese sueño.

Tu personaje de Mariana en ‘No me digas solterona 2′, ¿se parece a ti en la vida real?

Me siento cómoda haciendo este personaje. Mariana es exitosa, decidida y le gusta explorar su sexualidad sin importar lo que digan los demás.

Te llevas muy bien con el elenco…

Claro, son mis amigas, por eso todo fluyó con más naturalidad. No se pierdan el estreno, es el jueves 14 de abril.

¿Qué enseñanzas te está dejando la pandemia?

Que me puedo reinventar una y mil veces, y la importancia de cuidar a la familia.

¿Sigues con tu emprendimiento ‘La Muelona’?…

Por supuesto, sigo con mi negocio de bras & tops confortables. Solo busca mi marca en Facebook e Instagram.

