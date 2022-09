Natalia Salas se sometió esta mañana a una masectomía, para combatir un cáncer de mama que ponía en riesgo su vida. La popular actriz usó sus redes sociales para anunciar que padece de la peligrosa enfermedad y que este sábado se iba someter a una intervención para extirpase uno de sus senos.

Hace unas horas, su esposo y padre de su único hijo, se pronunció a través de sus historias de Instagram para comentar que la operación fue todo un éxito. “Acaba de terminar la operación, todo ha salido bien! gracias por sus mensajes”, se limitó a escribir Sergio Coloma en sus stories.

Hace tan solo un día, Natalia Salas posteó una fotografía de ella ya en la clínica, preparándose para la intervención. Junto a la imagen, compartió un motivador mensaje donde se despedía de esta parte de su cuerpo.

“Hoy es el último día que habito este cuerpo como lo conocía…Con sentimientos de gratitud dejo ir a esta Teta que dio tanta vida. Que alimentó a mi regalo más preciado por año y medio. Mi Leandro. La abrazo y la dejo ir. El primer paso para este camino que empieza mañana... Hoy doy paso a una nueva versión de mi que luchará como nunca ha luchado y será poderoso….renovador ¡Y TRIUNFADOR! ✨.Gracias por tantas muestras de amor, apoyo, oración y más. #ConTodoMenosMiedo”, indicó la actriz en sus redes sociales.

NATALIA SALAS ANUNCIA QUE TIENE CÁNCER

Natalia Salas atraviesa complicados momentos luego que fuera diagnosticada con cáncer de mama. La actriz compartió esta noticia con sus seguidores a través de su cuenta oficial de Instagram.

La exconductora del programa “América Hoy” contó que deberá ser sometida a una mastectomía el sábado 10 de setiembre, luego que la biopsia a la que se sometió confirmó que tiene cáncer.

“En mi proceso de destete tuve un pequeño sangrado, y a inicios de julio decidí ir al ginecólogo. Me mandaron a hacerme una ecografía, luego me pidieron hacerme una resonancia, y finalmente una biopsia. Mi diagnóstico es un cáncer de mama y requiero tratamiento quirúrgico” , explicó la actriz.

“Me tengo que hacer una mastectomía general, o sea me tengo que quitar toda la teta. Mi intervención será este sábado, me van a sacar todo. Estoy triste, evidentemente, pero ahora veo todo con mayor positividad, lo bueno es que lo he encontrado a tiempo. Esta es una (batalla) que me toca librar” , agregó.

La también exintegrante de “Al Fondo Hay Sitio” agregó que luego de su operación, los médicos podrán establecer cuántas quimioterapias necesitará para superar la enfermedad.

Natalia Salas agradeció la preocupación de sus seguidores y destacó que el apoyo de su prometido, Sergio Coloma, con quien tiene un hijo, y de su círculo cercano está siendo fundamental para afrontar esta complicada situación.

