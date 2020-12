Natalie Vértiz es una de las mujeres más bellas del Perú, que duda cabe y en un entrevista para En Boca de Todos, aclaró que su esposo, el también conductor Yaco Eskenazi, no se pone molesta por las fotos en las que aparece en bikini.

“Mi esposo no se molesta con esas fotos (en bikini) porque incluso el ha aprendido a tomarme esas fotos”, manifestó Natalie en una divertida entrevista para el conocido programa de América TV.

Agregó que Yaco le ‘deja ser libre y le deja ser feliz’. “Soy una mamá que me gusta entrenar, me gusta estar bien: No solo soy mamá, soy mujer y me gusta sentirme bien conmigo misma”, manifestó.

Así Natalie dejó en claro que su esposo no siente ninguna molestia por sus fotos en bikini en redes sociales. Por el contrario su relación es una de las más solidas del medio de la farándula en el país.

EMOTIVO MENSAJE DE CUMPLEAÑOS PARA YACO ESKENAZI

Recordemos que hace unos días Natalie Vértiz compartió un tierno saludo de cumpleaños a Yaco Eskenazi en las redes sociales. “Feliz día amor mío!!!! Que la vida te siga bendiciendo de puras cosas buenas. Hoy cumpleaños mi chico de corazón de oro! Mi chico de carácter fuerte pero con un corazón que solo tiene amor para dar, gracias por siempre hacernos sentir seguros”, escribió en parte de su mensaje.

TROME | Natalie Vértiz contó que Yaco Eskenazi no se molesta por sus fotos en bikini. (En Boca de Todos)

