La conductora de ‘Estás en todas’, Natalie Vértiz aseguró que Rosángela Espinoza se quedó un poco picona tras perder el concurso de baile ‘Divas 2020’ del reality ‘Esto es guerra’.

Tras quedar en segundo puesto, Rosángela señaló que no le gustaría volver a participar en Divas porque el jurado no valoró su esfuerzo. “Yo vengo, ensayo, soy intensa porque quiero que las cosas salgan bien, algo que nunca se ha visto; pero no. Acá no valoran el esfuerzo”, dijo.

Ante estas declaraciones, Vértiz dio su opinión sobre Rosángela y reveló que le hubiera gustado que gane la guerrera Paloma Fiuza porque se arriesgó al bailar salsa un género que no es su fuerte.

“Hay que saber perder porque en esta vida se gana y se pierde por ahí un poco picona Rosángela de que no ganó, un poquito no más. Un tercer puesto es súper válido se esforzó toda la temporada”, señaló Natalie Vértiz.

“Ahora si me preguntan personalmente viendo toda la competencia de ‘Divas 2020’ (¿Quién debió haber ganado?) A mí me gustó Paloma Fiuza. Por ejemplo, la salsa digamos que no es su fuerte pero ella lo hizo, se arriesgó. No sé si era marcado por la producción o no, parece que sí porque invitaron a La combinación de la Habana. A mí me parece que el último baile de Paloma fue precioso”, añadió Vértiz.

Isabel Acevedo ganó el concurso ‘Divas 2020’

La bailarina profesional, Isabel Acevedo ganó por segunda vez el concurso ‘Divas 2020’ del reality ‘Esto es guerra’ donde compitió en la final con Luciana Fuster, Rosángela Espinoza y Paloma Fiuza.

El jurado integrado por Belén Estévez, Daniela Darcourt, Vanessa Saba, Alfredo Di Natale, Maricielo Effio y David Villanueva eligió a Acevedo como ganadora. Del mismo modo lo hicieron los combatientes y guerreros, quienes también tuvieron derecho a voto.

El segundo lugar de esta competencia de baile fue para Paloma Fiuza, el tercero para Rosángela Espinoza y el cuatro para Luciana Fuster.