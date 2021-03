La conductora del programa sabatino, ‘Estas en todas’, Natalie Vértiz no dejó pasar la oportunidad para referirse a las escenas de besos que su esposo, Yaco Eskenazi ha protagonizado junto a su compañera Mayella Lloclla en la novela ‘Dos hermanas’.

Todo ocurrió porque su compañero de conducción Choca Mandros hizo una promoción a la novela y recordó que el personaje de Yaco está haciendo de las suyas con el personaje de Mayella. Ante este comentario, Natalie aclaró:

“No es por nada pero estaba viendo la escena donde se acerca a Mayella y dije: ‘Oye lo misma hizo conmigo’. Este hombre, Dios Santo”, dijo en bromas y añadió: “Pero hay que celebrar. Las personas me preguntan, ¿tú te molestas? ¿Cómo haces? La verdad es que soy muy profesional. Yo también me estoy formando como actriz. Así como yo soy profesional… (risas)”.

Choca Mandros también adelantó que el personaje de Yaco Eskenazi no solo protagonizará escenas de besos, reveló que se vienen escenas que serán más fuertes todavía. “El personaje hará de las suyas en la novela”.

Pese a las advertencias, Natalie Vértiz dejó en claro que no siente celos por esas escenas. Es más, apoya a su esposo en su trabajo como actor.

“Yo soy hincha número uno de mi esposito, por eso estamos juntos para apoyarnos. Así que no se pierdan la novela ‘Dos hermanas’”, señaló Natalie Vértiz.

Natalie Vértiz ya sabe el sexo de su bebé

La conductora de televisión y empresaria se presentó de forma virtual en el reality ‘Esto es guerra’, donde fue jurado de un reto de tiktokers. En dicha aparición, la presentadora fue consultada por el sexo de su bebé y ella reveló que ese dato ya es conocimiento de su familia.

En su aparición televisiva, la modelo señaló que sí tiene intenciones de revelar el sexo de su bebé, pero que se tomará unas semanas antes de decirlo.

“La verdad que la noticia es tan reciente que quiero asimilarlo. Todo el mundo sabe de esta nueva espera y ahora queremos darnos un tiempo para anunciar la sorpresa”, Natalie y añadió: “No lo voy a guardar por mucho tiempo... Prometo que en estas próximas semanas y que será en este mes de todas maneras”, añadió Natalie Vértiz.

Mientras que Yaco Eskenazi reveló que le es difícil guardar el secreto, pero que esperará que su esposa esté preparada para anunciarlo. “Natalie me obliga a guardar secretos y para mí es un sufrimiento guardar secretos”, dijo el capitán de lo guerreros en ‘Esto es guerra’.