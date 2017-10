Natalie Vértiz tiene este sueño y espera cumplirlo... ¿Cuál es? [VIDEO]

Natalie Vértiz dice que una cara bonita no basta para triunfar, pues hay que tener un buen comportamiento.



“Yo trato de mostrar, en mis redes sociales, parte de mi vida, mi faceta como madre de Liam y mi rol de esposa al lado de Yaco. Una cara bonita no vale de nada si tu vida es un desastre. Disciplina y buen comportamiento son la clave para triunfar”, comentó Natalie Vértiz, que fue jurado en ‘Model of The Year’, que busca nuevos talentos para el modelaje.



A sus 26 años, Natalie Vértiz conduce América Espectáculos y espera tener un programa con Yaco Eskenazi.



“Conducir juntos es nuestro sueño... Me sentí cómoda reemplazando a Rebeca Escribens (hace una semana), y me divertí mucho bailando (un festejo) con Federico Salazar”, agregó Natalie Vértiz.



(E.C.)

Natalie y Federico bailan