Natalie Vértiz sobre críticas por su delgadez: 'Estoy bañada en aceite' | FOTOS

Natalie Vértiz aseguró que ‘está bañada en aceite’ y toma con tranquilidad los comentarios de los cibernautas, luego que una usuaria de Instagram la llamó ‘tabla de surf’.



“En estas épocas una se tiene que bañar en aceite para cualquier cosa, pero sobre todo, uno debe saber quién es. Las críticas me hubieran afectado si fuera tiempo atrás, pero ahora soy muy feliz con Yaco (Eskenazi) y Liam. Además, considero que no soy así (que tiene cuerpo de tabla de surf), siempre voy al gym, mi esposo me ve guapísima y me siento bien conmigo misma”, comentó Natalie Vértiz, quien añadió que atraviesa su mejor momento junto a su esposo.



“Me considero una princesa y él es mi príncipe azul. Somos felices, lo primordial es que te rías con tu pareja y yo siempre me mato de risa con Yaco. Él es un buen papá, tiene un corazón de oro y nos amamos”, añadió.



De otro lado, se pronunció por la polémica con la reina de belleza, Estefani Mauricci, quien ha sido acusada por el empresario Luis Miguel Ciccia, quien fue auspiciador y jurado del evento de belleza, de no devolverle un dinero que le prestó.



“No estoy muy al tanto de lo que pasó, pero cuando uno se convierte en Miss hay que tener bien claros los pasos y las decisiones que quieras tomar. Es necesario caminar por el sendero correcto y hacer las cosas bien”, acotó.

REGRESAR A LA PORTADA DE TROME.PE