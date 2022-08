¡ORGULLOSA! Natalie Vértiz aseguró que ama mucho a su esposo Yaco Eskenazi y que su matrimonio está consolidado. La modelo recordó el día de su boda mientras veía las imágenes de ese día especial.

La exMiss Perú remarcó que estuvo nerviosa viendo los preparativos y más aún cuando por fin estuvieron frente a frente con Yaco Eskenazi para darse el SÍ en el altar.

“Estaba viendo las imágenes y es imposible no emocionarse porque, claro, yo me acuerdo toda la preparación, todas las veces que tenía que ver el catering, la decoración, todas las cosas que tenía que hacer previo al matrimonio y cuando se abrieron esos dos portones, realmente pensé que yo me iba a desmayar, no sabía la magnitud”, expresó.

Natalie Vértiz recordó el día que contrajo matrimonio con Yaco Eskenazi y reveló que actualmente es una persona feliz, pues en el pasado creyeron que su relación no duraría tanto. (Fuente: América TV)

Natalie Vértiz sobre su relación con Yaco Eskenazi: “Nos encasillaron en esto de ‘chicos reality’”

En otro momento, la conductora de Estas en Todas afirmó que su relación tuvo muchos detractores, ya que pensaban que solo era un romance armado para las cámaras, ya que ambos trabajaban en Esto es Guerra.

“No se apostaba mucho por la relación porque nos encasillaron en esto de ‘chicos reality’, que era un romance armado, que no sabíamos que iba a pasar. Yo creo que el tiempo siempre demuestra cómo son las cosas en realidad y gracias a Dios hoy en día tengo una familia linda, un matrimonio consolidado y le agradezco siempre a Dios por eso”, remarcó.

