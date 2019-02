¿Natalie Vértiz ya firmó contrato con Latina? Ella lo cuenta todo 

Natalie Vértiz aclaró que aún no ha firmado por Latina y por el momento está dedicada a otros proyectos profesionales.



“Todavía no tengo nada cerrado con ningún canal, pero me siento muy contenta porque estoy haciendo cosas que me gustan como, por ejemplo, incursionar en el cine con ‘Once machos 2’. Acabo de regresar de Chile donde grabé un comercial con Diego Bonetta y también hice otro con Alondra García”, comentó Natalie Vértiz.



¿Cómo está Alondra, pues se dice que regresó con Paolo?

La sentí tranquila, dedicada a lo suyo. Creo que pronto se estrena la novela que grabó el año pasado. Es una chica muy linda enfocada en seguir creciendo profesionalmente y la verdad, no le pregunté si tenía pareja o no, pero le deseo lo mejor.