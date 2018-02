Natalie Vértiz rompió en llanto al contar este secreto íntimo de su familia [VIDEO]

Natalie Vértiz y Yaco Eskenazi fueron los primeros invitados al programa de Gisela Valcárcel. Durante todo el programa, la pareja tocó bastante temas como la manera en la que se conocieron y las cosas que hacen en su día a día.

Los temas fueron variando y todo era risas entre Gisela Valcárcel, Natalie Vértiz y Yaco Eskenazi. Sin embargo, en un momento del programa la situación se puso más seria.

Gisela Valcárcel consultó a Natalie Vértiz sobre la relación con su padre. Lo que sorprendió fue la respuesta de la modelo. La esposa de Yaco Eskenazi rompió en llanto al recordar a su padre.

"Es un tema súper delicado. Hoy en día tengo a mi papá súper cerca a mi pero cuando yo era chiquita no lo tenía tan cerca. Lo veía e iba a su casa (pero no estaba cerca)", confesó Natalie Vértiz.

"Hoy en día que tengo a mi familia y veo el papá espectacular que es Yaco digo, de repente la infancia no te marca tanto pero yo cada vez que me acuerdo de mi papá me acuerdo que no siempre lo tuve ahí", expresó entre lágrimas Natalie Vértiz.

"Hubieron momentos bien complicados de mi vida, episodios que yo me acuerdo y digo. 'pucha, me hubiera gustada tener a mi papá ahí'. Tal vez mi papá no es la persona más cariñosa del mundo pero siempre sentí que quería lo mejor para mi", aseguró Natalie Vértiz.

Afortunadamente, Natalie Vértiz tiene ahora una buena relación con su padre. En el programa, la modelo reveló que es él quien la animó a tener su propia peluquería y la apoya constantemente en sus proyectos.

