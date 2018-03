Natalie Vértiz: Así fue la celebración del cumpleaños número cuatro del pequeño Liam [VIDEO y FOTOS]

Natalie Vértiz no tiene reparos a la hora de hablar del amor que siente por su hijo, Liam. El pequeño Eskenazi- Vértiz cumplió cuatro años rodeado de sus familiares. La conductora de televisión publicó fotos y videos del tan esperado día.



Natalie Vértiz escribió una sentida publicación en Instagram por el cumpleaños número 4 de Liam. Estas palabras fueron acompañadas de varias imágenes de la conductora de televisión y su pequeño.



Natalie Vértiz afirma que Liam es el amor de su vida. "Hoy cumples 4 añitos y no lo puedo creer. Han sido los mejores años de mi vida, nunca me ha faltado una sonrisa a tu lado, un abrazo ni un te amo", escribe la conductora de televisión.



Natalie Vértiz enumera las miles de cualidades que tiene el pequeño Liam. "Eres un ser lleno de luz. Gracias por iluminar mi vida. Gracias por buscarme para jugar, gracias por contarme lo que aprendiste en el colegio, gracias por mandarme besos volados en el teatro ayer", escribió la modelo.



Natalie Vértiz también le agradeció a su pequeño que siempre le diga que está hermosa cuando recién se levanta. La publicación alcanzó los 70, 000 me gusta. Los seguidores de la conductora de televisión también le desean un feliz cumpleaños a Liam. Mira las fotos y videos de este día tan especial para la familia Vértiz-Eskenazi.

Natalie Vértiz celebra cumpleaños de su pequeño

Natalie Vértiz y el pequeño Liam se divierten en su cumpleaños