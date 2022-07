Natalie Vértiz fue la invitada especial del programa ‘América Hoy’, sin embargo, al momento de su despedida decidió ‘trolear’ a Edson Dávila, conocido también como ‘Giselo’. Según dijo la modelo, el co-conductor no la deja intervenir.

“ Gracias chicos, un placer, aunque Edson todo el rato habla, parece una mosquita en mi oído ”, señaló teniendo el respaldo de Janet Barboza. Inmediatamente, el carismático Giselo respondió fuerte y claro.

“Perdóname, Natalie, pero para eso he venido a trabajar pues, entonces qué cosa quieres que esté ¿callado?. Esto no es ‘Estás en Todas’ ”, dijo ocasionando la risa de todos en el set.

Ante esto y un poco avergonzada, Natalie Vértiz también no se dejó y comentó: “No, pero tienes que aprender a ceder un poquito... Ahora la entiendo señora Janet Barboza”.

NATALIE DEFIENDE SU APARICIÓN EN AFHS

La aparición de Natalie Vértiz en la nueva temporada de “Al fondo hay sitio” ha generado comentarios divididos; y es que mientras algunos han celebrado su ingreso como ‘Stephania’, otros han criticado su falta de preparación para tener un personaje en una serie tan exitosa.

“Les voy a contar que cuando me llamaron para hacer el casting de ‘Stephania’ estaba un poquito nerviosa, pero siento que todo llega cuando tiene que llegar y yo me estuve preparando, haciendo muchos talleres en silencio. No soy de comentar mucho si me preparo o no, pero si me gusta estar siempre preparada para lo que se viene”, contó.