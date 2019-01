Natalie Vértiz ya no pertenece a América Televisión, ¿se va a Latina?: "Hay muchas sorpresas" 

Natalie Vértiz confirmó que ya no pertenece a las filas de América Televisión y aunque tiene varias propuestas, ‘aún no hay nada cerrado’.



“Estoy viviendo un momento maravilloso, me he tomado un tiempo. No estoy en pantalla ni en ningún canal trabajando, pero ando contenta porque siento que puedo hacer cosas nuevas y que es el momento de crecer”, dijo Natalie Vértiz.



¿Es verdad que te vas a Latina para conducir un programa con Jazmín Pinedo y Karen Schwarz?

Hay muchas sorpresas, pero lo único que puedo decir es que todos, en algún momento de nuestras vidas, tenemos un poquito de miedo de salir de nuestra zona de confort. No sabemos qué hacer, creo que todo lo que hagas debe hacerte feliz y tienes que sentir que te retas todos los días.



¿Te costó dejar América?

Sí, me costó mucho no seguir en el orden en que estaba porque obviamente he crecido un montón, tengo tanto que agradecerles. Siento que me ha dado muchísimo como conductora, tuve la pantalla para hacer muchas campañas chéveres fuera del canal, pero todo tiene su momento y vamos a ver qué pasa, yo todavía no tengo nada cerrado.



Debes tener varias propuestas...

Sí, las propuestas están. Lo que quiero es dedicarme un poquito más a mis proyectos. Como repito, no tengo nada cerrado, simplemente estoy contenta por esto... lo que sí me gustaría es actuar un poco más, como lo hice en el video.



¿Qué tal la experiencia del grabar el videoclip de Gian Marco?

Estoy sumamente agradecida y emocionada, tengo el presentimiento de que la canción será un hit y va a convertirse en tendencia en las redes sociales... Ahí(en el video) soy la chica que se siente bien con ella misma, es feliz, coqueta, pero a la misma vez está alejando a estos chicos que quieren sacarla a bailar. El mensaje es de una mujer empoderada, feliz, bailando sola, yo lo he disfrutado un montón.

Natalie Vértiz en entrevista con Trome.pe. (Video: Trome.pe)