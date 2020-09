Por: Deyanira Bautista

Natalie Vértiz es una de las figuras más queridas de la televisión peruana y, a sus 28 años, se luce como flamante conductora del programa ‘Estás en todas’ en América Televisión. La modelo hizo un alto en su apretada agenda de actividades para contarnos que vive muy feliz al lado de su esposo Yaco Eskenazi , con quien siempre mantienen viva la ‘chispa’ del amor, descartando que el divorcio se haya posado como una sombra sobre ellos cuando no se ‘entendieron’.

Natalie, muchas felicitaciones por tu regreso a la televisión como conductora de ‘Estás en todas’, ¿cómo te has sentido?

Gracias, estoy muy feliz. Fue una sorpresa total regresar tan rápido a la televisión, pasó un año y medio, pero digo rápido porque nunca me sentí fuera, pues tengo una buena relación con América Televisión y tenía cercanía con el público a través de mis redes sociales. Para mí, regresar fue un golazo, siento que llevo la televisión en mi ADN.

Ahora Yaco (Eskenazi) y Liam no se despegarán los sábados de la televisión…

Sí, están muy contentos, toda mi familia me felicitó y asumo esta oportunidad con mucha humildad y profesionalismo.

¿Y cómo va tu relación con Yaco?

La verdad muy bien, estamos muy contentos en casa, gracias a Dios. Siempre agradezco por mi familia y por tener salud, que es lo más importante. Con Yaco, hemos llegado a congeniar bien en cuarentena, cada uno tiene su rutina, sabe lo que tiene que hacer. Él me ayuda con mi hijito en sus clases y con otras cosas.

¿Están más unidos que nunca?

Sí, siento que en este aislamiento cada uno se ha desarrollado de la mejor manera, en cuanto a los roles de la casa y de pareja. Realmente estamos compartiendo un montón y dedicándole más tiempo a lo más importante, que es la familia.

¿Quién se encarga de la limpieza o de cocinar en casa?

Los fines de semana nos turnamos para lavar los platos, preparar el desayuno, yo soy la experta de los jugos. Hemos renovado nuestra cocina y estamos disfrutando de nuestra casa como nunca. Siempre buscamos un espacio para nosotros, sé que estamos mucho tiempo encerrados en casa por la pandemia, solo salimos por temas de trabajo, pero al final del día intentamos tener un momento para nosotros, así sea para tomar un vinito o tener una cita durante la semana.

Algunos matrimonios han caído en la rutina, ¿qué opinas?

A veces las parejas cometen el error de dar por sentadas las cosas, pero creo que siempre debemos tener esa ‘chispa’ con la pareja. Buscar momentos donde nos olvidemos de la rutina y ser como cuando recién nos conocimos, el tiempo de pareja es importante y siempre buscamos espacio.

¿Ustedes no han perdido la ‘chispa’ en la relación?

No, para nada. Yaco parece un chibolo, todo el día está ‘amor, amor…’. La verdad, somos bien románticos, no es que todo el día estemos pegados como chicles, pero en el momento que tengamos que estar juntos, nos dedicamos ese tiempo y espacio que cada uno se merece. Cada vez que llega el fin de semana, nos provoca estar juntos, reírnos y recordar cosas que de repente no se hablan en el día a día...

¿Son detallistas?

Sí, soy detallista, para nuestro aniversario hice toda una cena romántica, a mí sí me gustan esas cosas y siempre busco sorprender a Yaco. Los detalles son muy importantes, obviamente no tiene que ser algo lujoso, algo grandísimo, pero con tal de sorprender a tu pareja, creo que no es la cantidad, sino la calidad que le das a tu pareja.

Como pareja, ¿se tienen mucha admiración?

Sí, lo más importante es la admiración y comunicación en una relación. También es importante estar en la misma sintonía para seguir creciendo, tener metas parecidas y que, finalmente, lleguen los dos a sentirse orgullosos.

En su momento atravesaron una crisis en su relación, ¿por tu mente pasó la sombra del divorcio?

Para nada, finalmente no fue una crisis, quizás fue una época en la que no estábamos entendiéndonos. Nos amamos mucho, estamos seguros de lo que tenemos y cuando hay amor y ganas se resuelven las cosas. Cuando no hay amor y respeto, para qué estar con alguien, pero a Yaco lo respeto mucho y sé que él también, lo más importante es remar y salir adelante.

¿Te casarías mil veces más con Yaco?

Sí. No estoy casada por religioso, solo por civil hace cinco años, soy católica y me encantaría casarme en la iglesia. Yaco es un gran papá, superamoroso y, si se da, se da. No sé si lo haríamos a lo grande como fue nuestra boda, que fue algo realmente maravilloso, uno de los momentos más bonitos de mi vida después del nacimiento de mi hijo, pero creo que si nos casamos, probablemente será algo más privado.

Yaco comentó que desea tener otro bebé, ¿cómo lo tomas?

Nos gustaría tener otro hijo en un futuro, la familia es lo más importante y realmente disfrutamos mucho de la compañía de Liam. Está en nuestros planes, pero no me apresuro a decir cuándo, todo es tan incierto, no me gusta poner fechas.

¿Te sientes celosa cuando las ‘señitos’ le miran el ‘pompis’ a Yaco?

No, qué me voy a poner celosa, más bien me río. Siempre le digo ‘cuando a mí me dan piropos, tú deberías sentirte orgulloso, estás casado conmigo’. Cuando a él le dan un piropo, yo me siento halagada.

¿Él se pone celoso cuando recibes algún piropo?

Él sí es celoso, pero es un celoso gracioso, como que más que nada se ríe, pero creo que sí es más celoso que yo.

¿Les ha tocado que están en la calle y él se haya fastidiado por un piropo que te hayan lanzado?

No, no sé si le faltarían el respeto así a Yaco. No nos ha pasado, la verdad.

Por cierto, hay un rumor que indica que algunos futbolistas se fijan mucho en las modelos, chicas guapas, e intentan deslumbrarlas con viajes, regalitos, ¿has escuchado algo?

La verdad que no sé, pero finalmente cada uno hace lo que quiera con su vida, si quieren o no salir con una chica o qué sé yo, creo que depende del gusto de cada persona.

Cuando estabas soltera, ¿no intentaron deslumbrarte invitándote a un viaje?

No, primero tendría que conocer muy bien a la persona para irme de viaje, tendría que ser alguien muy de confianza y, la verdad, nunca me han invitado a estos viajes.

¿Y tampoco hubieras aceptado?

Me iría si fuera mi pareja, si no, lo dudo mucho.

Hablando de modelos, ¿cómo te va con el concurso ‘Model of the year 2020’?

Muy bien, soy la presentadora del concurso y la que tendrá más comunicación con las chicas. El certamen de belleza se transmitirá a través de mi cuenta de YouTube y, cuando se abran las fronteras, la ganadora del 2020 y ganadora del 2019 viajarán a París en busca de una agencia internacional.