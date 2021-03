La modelo Natalie Vértiz anunció hace varias semanas que está esperando su segundo hijo, producto de su matrimonio con Yaco Eskenazi.

Es así que la presentadora de “Estás en todas” contó a sus seguidores uno de sus mejores momentos con su hijo Liam, quien cumplió hace poco siete años.

“Liam también se emociona cuando siente las pataditas de su hermano. Qué hermoso vivir esto contigo, mi rey. Tan bueno y amoroso con mami desde que llegaste al mundo”, escribió la esposa de Eskenazi.

Natalie Vértiz y su hijo Liam. (Foto: Instagram @msperu).

Del mismo, Natalie Vértiz reveló, en medio de las respuestas a las preguntas de sus seguidores sobre su embarazo, que se siente bastante sensible.

“Yo sí me siento súper sensible, pero hay momentos. A veces me siento como leona y otras, como un ‘pollito chiquitito’. Aunque mi familia dice que ando un poco renegona”, comentó.

La modelo señaló que en los últimos días sí se ha sentido fastidiada. Es más, reveló un tema que tiene pendiente: el nombre de su bebé, pues no se pone de acuerdo con Yaco Eskenazi.

VIDEO RECOMENDADO

Natalie Vértiz sobre detención de Sofía Franco: “Me he quedado helada, es un abuso”

Natalie Vértiz sobre detención de Sofía Franco: “Me he quedado helada, es un abuso”