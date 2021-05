La conductora de ‘Estás en todas’, Natalie Vértiz fue agasajada por el Día de la Madre durante la última emisión del programa. La bella modelo, que está en la dulce espera de su segundo hijo, se quebró de felicidad al recibir el mensaje de su hermana.

“Feliz día Nati por la mamá que eres, por lo responsable, por lo más estricta del mundo con lo del colegio. Hemos disfrutado tanto juntas ser mamás y ahorita se viene nuestro regalito para emocionarnos aún más. Te amo, te adoro y feliz día”, se escucha decir a su hermana Mariana en un video preparado especialmente para esta celebración.

El rostro de Natalie Vértiz se iluminó y aseguró que no podía creer que su hermana salga en televisión debido a su personalidad reservada.

“Mi hermana ha pasado por un momento un poco complicado hace poquito y todo lo que le pasa a ella me pasa mí, entonces me pongo supersensible porque ha sido mi mejor amiga. También es una persona que admiro muchísimo, muy fuerte”, manifestó Natalie Vértiz.

“Somos polos opuestos y el amor que nos tenemos es tan fuerte. Yaco me dice: ‘No me digas, vas donde tu mamá y tus hermanas’, es que las extraño tanto, siento ese vínculo hermoso, que imagino muchos en casa también sienten con sus hermanas. Vivir la maternidad juntas no fue una coincidencia fue un regalo de Dios”, dijo entre lágrimas.

