Natalie Vértiz continúa dejando el nombre del Perú en alto al lucirse recientemente como una modelo de alta costura del festival de cine más reconocido mundialmente, Cannes 2022. La modelo compartió en sus redes sociales que estuvo presente en la alfombra roja, pero un detalle llamó la atención.

La también conductora de América Espectáculos se dejó ver al lado del famoso luchador irlandés Conor McGregor, incluso una fotografía que ya se hizo viral se observa como él abraza a Natalie Vértiz.

Los comentarios no se hicieron esperar por parte de los peruanos, quienes no dudaron en trolear a Yaco Eskenazi, esposo de la modelo que se quedó al cuidado de sus dos pequeños hijos.

“ Saladera”, “Esa mano”, “Yaco debe estar lavando el carro de Conor McGregor”, “Yaquito Cuba”, “Yaco, miras grueso a McGregor” , y más en referencia a la historia de Rodrigo Cuba con Melissa Paredes y a una supuesta infidelidad. Sin embargo, la realidad es otra.

MCGREGOR ENVIÓ SALUDOS A YACO ESKENAZI

En plena celebración en el Festival de Cannes 2022, la modelo Natalie Vértiz le pidió al luchador Conor McGregor que le envíe saludos a su esposo Yaco Eskenazi y así fue. Incluso el exchico reality compartió el video y le agradeció a su pareja por el detalle.

“What’s up? I’m here with your beautiful wife. We’re having... God bless you, Yaco (¿Qué tal? Estoy acá con tu hermosa esposa. Estamos tomando... Dios te bendiga, Yaco )”, fue lo que le dice el famoso.

TROME | Conor McGregor le manda saludos a Yaco Eskenazi