Natalie Vértiz se niega a confirmar embarazo de Ale Venturo: “Es mi mejor amiga pero no me compete”

Luego de los fuertes rumores de embarazo de Ale Venturo, pareja de Rodrigo Cuba, además de la difusión de las imágenes de su pancita de embarazada; su mejor amiga, Natalie Vértiz, fue consultada por Choca Mandros sobre el supuesto estado de gestación de la empresaria.

“Bueno, sí es mi mejor amiga, pero la verdad yo nunca me he caracterizado por hablar de terceros. Jamás me vas a ver contando algo que no sé si es cierto o no, por más que es mi mejor amiga. Es algo que solo les compete a ellos dos y bueno, vamos a ver más adelante qué pasará”, se limitó a decir la conductora de Estás en Todas.

Choca, fiel a su estilo, no pudo contenerse y troleó a su compañera. “Ya entendí ya, ya está clarísimo... amiga tranquila, tú no dijiste nada, no te preocupes”, dijo entre risas. “Menos mal querías saber lo que yo pensaba”, respondió Natalie Vértiz en tono sarcástico.

Natalie Vértiz aseguró que jamás habla de terceros, pese a que Ale Venturo es su mejor amiga.

¿EL GATO PODRÁ FIRMAR A SU HIJO CON ALE?

El embarazo de Ale Venturo está más que confirmado, a pesar que el ‘Gato’ Cuba ni la empresaria han emitido un pronunciamiento, la pastelera ya ha sido captada luciendo su pancita y recibiendo regalos por su estado.

No obstante, Amor y Fuego confirmó que Ale Venturo y Daniel León, el padre de su hija aún están casados legalmente, y esto podría significar un problema para que el Gato Cuba pueda firmar a su hijo con la empresaria.

“(Ustedes aún no se han divorciado ¿no?) Sí, nosotros seguimos casados todavía”, expresó Daniel León.

Sin embargo, explicó que Ale Venturo ya inició los trámites de divorcio. “Todavía estamos en papeleos, creo que el proceso es un poco largo y como es fuera del país, no es aquí en Perú, va demorar un poco más, pero sí todavía seguimos casados”, detalló.

El Dr. Carlos Allani, abogado de familia explicó que los hombres pueden reconocer hijos así estén casados o no, pero en el caso de las mujeres “cuando están casadas” el hijo es del marido legal.

“En el año 2016, se modifica la norma, ya un tercero puede reconocer un hijo dentro de un matrimonio si es que el padre no se opone” , manifestó en Amor y Fuego.

Ante ello, Daniel León reaccionó: “Yo no sé bien los problemas que podría traer eso, me imagino que algo debe haber, pero yo ya he conversado con Alexandra y no tengo ninguna intención de buscarle tres pies al gato (…) Buena vibra para Rodrigo y Alexandra que tengan un hijito lindo y saludable”.

