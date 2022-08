Natalie Vértiz sorprendió al aparecer en ‘Al fondo hay sitio’ como ‘Carolina’, la gemela de ‘Stefanía’, que tiene ‘barrio’ y destapa las ‘chelas’ con la boca . La conductora de ‘Estás en todas’ dijo que para desarrollar este personaje su esposo Yaco Eskenazi, como buen chalaco, le ha dado varios ‘tips’.

“Grabar esa escena fue un chiste, la verdad este es un gran reto en este inicio de mi carrera como actriz y estoy feliz porque voy empleando las herramientas que he aprendido durante estos años de preparación y más con mi esposo, un chalaco al que le sobra calle”, precisó.

Tiene bastante barrio...

¡Sí! Y me ayuda mucho para hacer este personaje, pues ahora hago un doble papel.

Cuando te convocaron para ‘Al fondo hay sitio’, ¿ya sabías que tendrías una ‘gemela’?

No, hice casting para ‘Stefanía’ y de pronto leo el guion y veo que estoy hablando con alguien que resulta mi gemela. Estoy feliz porque trabajo con personas lindas, profesionales como Magdyel Ugaz, Laszlo Kovacs, Mónica Sánchez, David Almandoz, todos en general.

Las hermanas también están buscando el amor como ‘Pepe’ y ‘Tito’, ¿habrá un cruce de parejas?

Sí, las gemelas son perfectas para ‘Tito’ y ‘Pepe’, las cosas se van a poner muy divertidas.

El look de ‘Carolina’ ¿ te lo marcó la producción o sugeriste que tenga esa imagen?

Bueno, la producción me presentó un look y yo dije que quería tuviera pantalones anchos, una onda más sport, no tan delicada como ‘Stefanía’, pero la verdad también estoy feliz con ‘Carolina’, pues me ha sacado de mi zona de confort. El público ha respondido bien y en redes sociales me

dejan comentarios muy bonitos, eso me motiva a seguir adelante y esforzarme más. Yo estoy muy agradecida por la oportunidad que me han dado en esta producción.

¿Qué te ha dicho Liam al verte así?

Al principio me decía: Mamá la ‘Teresita’ te está molestando mucho, te está ‘buleando’. Ahora le pregunté por mi personaje ‘achori’ y respondió que ‘está bien’, así que si Liam lo aprueba, todo está bien.

Natalie Vértiz se divirtió mucho al grabar la escena en la que 'Carolina', la gemela de 'Stefanía', destapa la chela con los dientes . (Foto: Difusión)

¿Yaco qué te ha dicho?

Se mató de risa, me ha dicho que tengo que sacar más calle, así que vamos a ver con mi ‘maestro’ que más le pongo al personaje de ‘Carolina’.

Ahora te van a decir ‘habla batería’...

(Ríe) Ahora diré ‘habla causa’, como me dice Yaco. Tengo al mejor maestro a mi lado.