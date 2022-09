Natalie Vértiz se pronunció sobre el comentado embarazo de Ale Venturo y Rodrigo Cuba. La conductora de ‘Estás en Todas’ no dudó en mostrar su emoción por el nuevo bebé en camino de su mejor amiga con el ‘Gato’. Asimismo, prefirió no comentar sobre las críticas que vienen recibiendo porque tienen pocos meses de relación como para encargar un nuevo hijo.

“Yo soy fan del amor, me encanta, un bebé siempre es una bendición. Ellos están contentos y creo que nadie más que ellos eran los que tenían que salir a decir que estaban esperando un bebé. Habían muchas especulaciones pero finalmente decidieron contarle a todo el Perú que ya se les vienen una nueva bendición. Yo los veo mucho más unidos que antes ”; acotó la modelo.

Asimismo, con respecto a los ataques que recibe la parejita sobre su apresurado embarazo, ya que Rodrigo Cuba terminó hace menos de un año con Melissa Paredes y sigue metido en un embrollo legal por su menor hija en común, la exMiss Perú prefirió no opinar porque ella también salió embarazada a los dos meses de enamorarse de Yaco Eskenazi.

“Yo no soy quién para decir que es muy rápido o no. Yo me enamoré de Yaco y a los dos meses ya estábamos esperando a nuestro bebé, pero creo que los planes de Dios son maravillosos y si es que viene una nueva bendición, solamente me toca desearles lo mejor. Si es rápído o no, no puedo opinar, no me gusta opinar sobre esto, pero lo único que les puedo decir a los televidentes es que siempre mandemos las mejores vibras a todos. Hay muchos opinólogos que pueden decir ‘es muy rápido’, pero nadie sabe lo de nadie, ellos tomaron la decisión de traer un nuevo bebé al mundo, por algo es ”, afirmó Natalie Vértiz.

Finalmente, aseguró que Ale Venturo no ha dejado de hacer sus actividades diarias por su estado de gestación. “Me pasó lo mismo con Leo. A Ale la veo súper activa, feliz, ella siempre está haciendo de todo. Les deseo lo mejor a los dos y parece que el Gato está motivado porque por algo está metiendo todos los goles”, dijo entre risas.

