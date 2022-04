El escandaloso ampay de Aldo Miyashiro con la exreportera de su programa Fiorella Retiz, ha levantado la alarma en Chollywood. Y es que además del conductor, otro integrante de ‘Once Machos’, Óscar del Portal, fue relacionado sentimentalmente con la ex de Pedro Loli, Fiorella Méndez. Luego de la polémica, Natalie Vértiz solo tuvo palabras de amor para su esposo, Yaco Eskenazi, quien también juega en el equipo del ‘Chino’.

La conductora de Estás en Todas se confesó para la prensa y habló de su participación en ‘En esta cocina mando yo’ este domingo, sin embargo, también se refirió al padre de sus hijos, aunque no quiso mencionar la polémica que envuelve a los ‘Once Machos’.

Este domingo te veremos, junto a “Choca”, en “En esta cocina...Mando yo”, ¿qué tal la pasaron?

La pasé muy bien, fue muy divertido. Choca y yo hicimos un gran equipo en la cocina, y es que él sabe cocinar.

¿Y qué tal eres en la cocina, Yaco siempre dices que solo preparas jugos detox?

Yo soy detox.com, me encantan mis jugos, soy una chica que come saludable, pero ahora que soy mamá de dos estoy aprendiendo a hacer algunos platos, ya estoy empezando a hacer aderezos.

Entonces, ¿llegaste a demostrarle a Yaco que en la cocina mandas tú?

La verdad es que llegué a reafirmarle a Yaco lo que él ya sabía, que en la cocina mando yo.

Rompes el estereotipo de que las misses no saben cocinar...

Las misses y todas las mujeres en general son capaces de hacer lo que ellas quieran.

¿Y es verdad lo que muchos dicen, que Yaco es “pisado”?

Yaco es un chico que me respeta mucho, que me quiere, que me ama, y todos deberían seguir ese ejemplo. Claro que Yaco es “pisado”, ¿él ha dicho que no es “pisado”?

¿Qué tal la competencia?

Johanna es picona, ella estaba muy enfocada en la receta del chef, y Carlin ha sorprendido, pero, igual, nosotros dimos la talla, ya lo verán este domingo.

