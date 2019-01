Natalie Vértiz conoció a Diego Boneta y publicó esta sorprendente foto en Instagram 

¡En Shock! Natalie Vértiz ha demostrado que se codea con artistas de talla mundial gracias a su participación en diversos programas de televisión o en campañas publicitarias para empresas de las cuales es imagen.

La propia Natalie Vértiz, a través de su cuenta de Instagram, compartió fotografías junto a las celebridades que tiene la oportunidad de conocer gracias a su trabajo como modelo.

Esta vez, Natalie Vértiz sorprendió a sus fanáticos al publicar una imagen en la que aparece junto aDiego Boneta y dejó entrever que trabajarán juntos en un próximo proyecto.

“MUY PRONTO! @diego @parisperu”, es el texto que acompaña la fotografía compartida por Natalie Vértiz junto al actor que da vida a Luis Miguel en la serie de Netflix.



Hace algunos días, Natalie Vértiz también compartió una imagen junto a Cardi B, a quien conoció cuando viajó a Nueva York en diciembre pasado, para entrevistar a Nina García, quien es editora en jefe de la revista Elle USA.

“OKURRRRRR... With the one & only, la reina del twerk Cardi B !!!!! Si les contara cuantas veces he rapeado sus canciones a todo pulmón con mis hermanas no me creerían #YASCARDIB#queenoftwerkandinstagram#allsmileshere #twerk#memueroporellapues”, escribió Natalie Vértiz.