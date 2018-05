Natalie Vértiz sobre Stephanie Valenzuela: "Cada uno maneja su vida de la manera que quiere" [VIDEO]

Natalie Vértiz comentó que se siente más segura en la conducción de ‘América espectáculos’ y pidió no juzgar a Stephanie Valenzuela.



“Ya voy por mi tercer año en ‘América espectáculos’ y cada día aprendo más. Se vienen más viajes, entrevistas internacionales, y estoy contenta porque varias marcas apuestan por mi trabajo. Además, por mis redes sociales puedo conectar con otro público”, señaló.



Stephanie Valenzuela dijo que gracias a sus miles de seguidores en redes sociales y su novio saudí puede obtener pasajes y regalos, ¿es cierto?



Cada uno maneja su vida de la manera que quiere, no sé exactamente qué está haciendo, no somos amigas, y tampoco hay que juzgarla. Quizás tiene un trabajo por allá, y si tiene una vida de lujos, pues chévere por ella.



¿Cómo pasarás el ‘Día de la Madre’?

Estaré con mi bebé, veré a mi mamá, a mi suegra, con Yaco nos vamos a organizar. (E.C.)



