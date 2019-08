Natalie Vértiz sobre supuesto romance entre Jefferson Farfán y Yahaira Plasencia: "No nos quiere dar detalles"

Tras 7 años de relación y 4 de matrimonio,Natalie Vértiz aseguró que la comunicación es la clave del éxito en su unión con Yaco Eskenazi.



¿Cuál es el secreto con tu esposo Yaco?

Lo único que yo diría es paciencia, buen humor y comunicación porque las cosas que no se hablan son las que te matan al final del día, decir las cosas que no te gustan es la única manera.



Y solucionarlas en privado...

En mi caso, mis padres siempre me enseñaron a arreglar las cosas en privado. Como cualquier pareja tenemos nuestras peleas, pero al final del día decido mostrar el lado lindo de lo que vivo día a día.



¿Piensan darle un hermanito a Liam?

Me gustaría ser mamá por segunda vez, pero yo soy mamá ‘leona’, me gusta estar con mi hijo. En el plan inmediato no creo, a menos que Dios lo decida.



Tú y Yaco son amigos de Jefferson Farfán. ¿Saben algo de su romance?

Jefferson no muestra lo que está pasando y si no nos quiere dar detalles, por algo será. No lo he visto desde hace tiempo, lo estamos esperando en casa para una rica parrilla.



¿En qué proyecto estás enfocada?

Este sábado se inicia el casting para la tercera edición del ‘Model of the year’ en el Jockey Plaza, que busca la nueva generación de modelos peruanas.



(Frank López)