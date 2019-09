Natalie Vértiz sobre supuesto romance entre Yaco Eskenazi y Ethel Pozo: "Me siento totalmente segura de mi relación"

Yaco Eskenazi y Natalie Vértiz aseguraron que tienen un matrimonio feliz y son ‘a prueba de balas’, luego de los rumores que señalan que el exguerrero tendría un amorío con Ethel Pozo.



“No le damos importancia. Me parece un rumor malintencionado, justo en el momento que Ethel entra a otra faceta (en la televisión), me da pena que traten de utilizar este tipo de arma. Natalie y yo somos una pareja feliz. Estoy perdidamente enamorado de mi esposa, jamás pondría en riesgo mi matrimonio”, afirmó Yaco mientras tomaba de la cintura a la madre de su hijo.



Natalie, ¿cómo tomas este rumor?

Me río porque conozco a Gisela y a Ethel, me encanta la pareja televisiva que hace con Yaco.



¿No hay celos?

No. Me siento totalmente segura de mi relación.



Quizá hay personas a las que les molesta verlos felices...

Nuestro amor es a prueba de balas.



(Deyanira Bautista)